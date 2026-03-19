Giugliano, assalto alla gioielleria Storm sul Corso Campano: banda in fuga con il bottino

Ancora un colpo nel cuore di Giugliano. Intorno alle quattro di questa mattina, una banda di malviventi ha preso di mira la gioielleria “Storm” in Corso Campano, a pochi passi dalla caserma dei carabinieri.

Furto nella notte: raid rapido e violento

Secondo le prime ricostruzioni, i ladri hanno agito con estrema rapidità. Dopo aver forzato la serranda esterna, si sono introdotti all’interno del locale al civico 571, riuscendo a razziare preziosi sia nell’area vendita che nel retrobottega. L’azione è durata pochi minuti, sufficienti per mettere a segno il colpo e dileguarsi prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

I malviventi sono riusciti a fuggire senza lasciare tracce immediate. Il bottino è ancora in fase di quantificazione, ma si parla già di danni ingenti per l’attività commerciale, sia per la merce rubata che per le strutture danneggiate durante l’effrazione. Gli inquirenti stanno analizzando i filmati delle telecamere di videosorveglianza, sia interne che presenti lungo la strada, nella speranza di ottenere elementi utili all’identificazione dei responsabili.

Escalation di furti a Giugliano

L’episodio si inserisce in un clima di crescente preoccupazione. Solo 48 ore prima, un altro furto aveva colpito il centro storico, ai danni dell’ottica Parisi. Una sequenza di furti e rapine che sta mettendo sotto pressione i commercianti locali e riaccende il tema della sicurezza a Giugliano. La tensione resta alta, mentre le forze dell’ordine intensificano i controlli per contrastare l’ondata di criminalità sul territorio.