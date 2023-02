Un terribile incidente si è verificato nella serata di oggi, venerdì 10 febbario, nei pressi del MOG, mercato ortofrutticolo, tra Giugliano e villa Literno.

Due auto, una Opel Astra station wagon grigia e una Fiat Bianca si sono scontrate per cause ancora in fase di accertamento. L’impatto è stato tremendo tanto da causare il decesso di uno dei due conducenti.

La vittima era riversa a terra, coperta da un telo bianco, vicino al guardrail dove l’utilitaria ha terminato la sua corsa dopo lo scontro.

Sul posto sono intervenuti due carroattrezzzi del soccorso stradale e gli agenti della polizia di stato per i rilievi del caso. Ancora sconosciuta l’identità della vittima.

L’incidente è avvenuto in un tratto di strada pericolosissimo, sopratutto di sera, dove illuminazione e segnaletica sono praticamente inesistenti.