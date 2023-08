Entrano in un bar per realizzare il colpo ma vengono subito messi in fuga dal sistema nebbiogeno. Un piano mandato letteralmente in fumo, quello messo a punto da un gruppo di balordi che nella notte ha fatto irruzione al “Premiére Cafè” in via Marchesella a Giugliano.

Giugliano, tentato furto al Premiére Café: ladri messi in fuga da nebbiogeno

L’intera sequenza del raid è stata ripresa dalle immagini di videosorveglianza installate all’interno e all’esterno del locale. Dai filmati, si vede chiaramente almeno due persone, entrambe incappucciate, entrare da una finestra per poi saltare dal bancone. Uno dei due malviventi si avvicina alla cassa ma mentre cerca di asportare il denaro contenuto all’interno, scatta improvvisamente l’allarme. Il malfattore viene messo in fuga dal nebbiogeno che genera una fitta nebbia bianca che, in pochi secondi, si diffonde in tutto l’ambiente.

Il colpo fallisce e i due sono costretti a scappare. Entrambi scavalcano di nuovo il balcone e saltano dalla finestra dove li attende un’auto parcheggiata in una traversa di via Marchesella.

Questo è solo uno dei tanti episodi criminali che si registrano nelle ultime settimane nell’area Nord di Napoli. Ieri, infatti, a Casoria una banda con un’auto-ariente ha sfondato la saracinesca di una sala slot per rubare soltanto 40 euro. Il raid è stato denunciato dai titolari al deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Italia che ha riportato la vicenda sui suoi canali social. Oltre alla violenza subita, i proprietari dovranno far fronte economicamente ai danni provocati dai malviventi: oltre 5mila euro per riparare saracinesca e vetrata danneggiate.