Giugliano, tempi lunghi per riapertura Corso Campano: centro cittadino nella morsa del traffico

Quello della viabilità in tilt è un problema cronico di Giugliano. Un disagio però sicuramente aggravato dalla chiusura del tratto di corso Campano fino a via Panico. Lo stop è scattato circa un mese fa, con l’ordinanza firmata in data 8 ottobre. Al momento manca ancora l’accordo per la messa in sicurezza degli edifici e si studiano ancora soluzioni. Per il Comune, il danno è stato provocato dai malviventi che hanno danneggiato le tubazioni per scavare nel sottosuolo. I proprietari si troverebbero, loro malgrado, con un esborso di diverse centinaia di migliaia di euro.

Al momento i lavori restano bloccati, non si vede una soluzione a breve termine, e ci sono pesanti ripercussioni sul traffico veicolare tra via Roma, via Cumana, piazza Trivio, fino in piazza San Nicola. Il centro giuglianese resta quindi nel caos tra transenne, clacson, scooter che sfrecciano sui marciapiedi e pochi cartelli per indicare i percorsi alternativi. Difficoltà soprattutto per le attività commerciali del centro.

