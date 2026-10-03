Giugliano-Barletta 1-0, decide Balde: gialloblu a 7 punti

Successo importante per il Giugliano contro il Barletta. I gialloblu si sono imposti 1-0 contro i pugliesi grazie alla rete di Ibourahima Balde al 9′ del primo tempo. La vittoria nell’ottava giornata del girone C di Serie C consente agli uomini di Di Napoli di portarsi al 17esimo posto in classifica con 7 punti a pari merito proprio con gli avversari di oggi, Altamura e Savoia.

Calcio, il Giugliano batte 1-0 il Barletta: rete di Balde

Bella l’azione del gol. Al 9’ Zammarini lavora un buon pallone e serve la sponda che apre lo spazio a Baldé: l’attaccante è rapido a concludere e batte Matosevic per l’1-0. Poco dopo lo stesso Baldé trova nuovamente la via della rete, ma l’azione viene fermata per un fallo precedente.

Il Barletta prova a cambiare passo nella ripresa, anche con gli ingressi di Ongaro e Voca, ma non trova il gol del pareggio. Nemmeno gli ultimi assalti cambiano il risultato. Al triplice fischio è il Giugliano a festeggiare con tre punti pesanti e una vittoria costruita sulla partenza aggressiva e sulla capacità di resistere alla reazione pugliese. Per il Barletta resta invece il rammarico per una ripresa giocata all’attacco e per le occasioni create senza riuscire a trovare il guizzo decisivo.