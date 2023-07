Una tartaruga che esce dal mare, probabilmente per decidere dove deporre le uova, ma scappa spaventata dopo la perlustrazione. E’ successo nella notte sulla spiaggia di Licola, nell’arenile davanti piazza Cristoforo Colombo.

Giugliano, tartaruga scappa senza deporre uova. “Spaventata dai flash”

L’esemplare di Caretta Caretta ha deciso di ritirarsi molto probabilmente a causa dei flash dei cellulari accessi per filmare la scena e di alcuni presenti che si sono avvicinati troppo. I nidi di tartarughe sono in un aumento negli ultimi anni lungo il litorale domitio-flegreo, da Castel Volturno a Pozzuoli, ed in questa estate sono già 9 quelli censiti grazie al grande lavoro dell’associazione Domizia, che da quest’anno sta monitorando il litorale anche grazie al volo di alcuni velivoli per individuare le impronte e delimitare le aree di nidificazione. Di recente un centinaio di uova sono state deposte a poca distanza, in territorio di Pozzuoli, questa volta invece la nidificazione a quanto pare stava avvenendo sul versante giuglianese di Licola.

I volontari, che operano in stretta collaborazione con la stazione zoologica Anton Dohrn di Napoli, hanno avviato anche una campagna di sensibilizzazione sui comportamenti da seguire in questi casi. E sono vietati soprattutto i flash o luci troppo forti. “Anche se aveva già deciso di andar via, – spiega un volontario – è stata sicuramente disturbata dai ragazzi che, ignorantemente, hanno illuminato e stressato l’animale. Chissà se salirà in nottata per un secondo tentativo o si sposterà altrove. Se domani siete in zona, date un’occhiata, controllate, potreste salvare un nido di monelle. E mi raccomando, se le vedete di notte, tenetevi a distanza, sdraiatevi sulla sabbia e non la illuminate.”

La raccomandazione principale resta quindi quella di osservare lo spettacolo ad una certa distanza senza stressare l’animale, e contattare l’associazione Domizia una volta avvistate le tracce o lo scavo. Con la speranza che la mamma tartaruga decida ancora di scegliere per il suo nido la spiaggia di Giugliano.