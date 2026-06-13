Non si è fermato all’alt imposto dai Carabinieri e ha tentato di sottrarsi al controllo fuggendo a bordo del proprio scooter per le strade di Casal di Principe. La sua corsa si è però conclusa poco dopo grazie al rapido intervento dei militari della locale Stazione, che sono riusciti a bloccarlo e ad arrestarlo.

Casal di Principe, non si ferma all’alt e scappa: 19enne arrestato dai carabinieri

L’episodio si è verificato nella mattinata odierna nell’ambito dei servizi di controllo del territorio predisposti dall’Arma dei Carabinieri. Durante una delle verifiche effettuate sulle principali arterie cittadine, i militari hanno intimato l’alt a un giovane alla guida di uno scooter Honda SH 150.

Per cause successivamente oggetto di accertamento, il conducente ha ignorato l’ordine di fermarsi, accelerando e tentando di far perdere le proprie tracce tra le strade del centro abitato. Ne è scaturito un inseguimento che ha visto impegnati i Carabinieri in un’attività di ricerca e monitoraggio finalizzata a evitare rischi per la circolazione e per i cittadini presenti lungo il percorso.

La fuga è terminata nei pressi dell’abitazione del giovane, dove i militari sono riusciti a intercettarlo e bloccarlo in sicurezza. Il conducente, un 19enne di nazionalità ucraina domiciliato a Casal di Principe, è stato quindi condotto in caserma per gli accertamenti di rito.