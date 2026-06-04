Giugliano. Le notti del centro storico tra urla e bravate: “Terra di nessuno”

Sono le urla e il caos della notte nel centro di Giugliano. Scene che, secondo i residenti, si ripetono ormai con frequenza e che stanno trasformando le ore notturne in un incubo per chi vive tra piazza Gramsci, via Roma e via Veneto.

Gruppi di giovanissimi si ritrovano fino a tarda notte nelle strade del centro cittadino. Schiamazzi, cori, rumori e comportamenti che disturbano il riposo dei residenti. Secondo alcune testimonianze, nella notte appena trascorsa alcuni ragazzi avrebbero persino lanciato oggetti contro auto in transito, alimentando paura e tensione.

Non è la prima volta che la zona finisce al centro delle segnalazioni. Già in passato erano stati denunciati episodi di risse tra giovani e il lancio di uova contro balconi e abitazioni.

I cittadini chiedono ora un rafforzamento dei controlli da parte delle forze dell’ordine e interventi concreti per garantire sicurezza e tranquillità nel cuore della città, soprattutto durante le ore notturne.