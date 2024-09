Tangente per una struttura sportiva a Giugliano, perquisizioni fino a notte fonda negli uffici comunali. Non sono state ancora diffuse note ufficiali ma in città non si parla d’altro.

Giugliano, tangente per una struttura sportiva: nei guai un noto professionista

Un noto e stimato professionista giuglianese sarebbe finito agli arresti domiciliari per una scabrosa vicenda di tangenti. Le accuse mosse nei suoi confronti sarebbero alquanto gravi. La misura messa in atto dalla Guardia Di Finanza sarebbe di tipo pre-cautelare ed oggi si aspetta la convalida.

Il noto professionista sarebbe stato trovato in possesso durante una perquisizione di prove scottanti che attesterebbe il pagamento di una tangente chiesta ad un gestore di una struttura sportiva cittadina per ottenere in cambio la proroga del contratto di concessione e continuare a gestire il bene pubblico.

A suffragare i fatti esposti la certezza di alcune perquisizioni effettuate negli uffici comunali fino a tarda notte dalla Guardia di Finanza e la misura degli arresti domiciliari per il noto professionista da tutti definito persona al di sopra di ogni sospetto.

Perquisizioni effettuate anche a carico di un noto esponente politico della città che sarebbe implicato nella vicenda. L’indagine della Guardia di Finanza sarebbe partita proprio dal gestore che, stando ad alcune ricostruzioni, avrebbe avuto la richiesta di una ingente quantità di denaro per poter avere, come dicevamo, una proroga per continuare la sua attività all’interno della struttura.