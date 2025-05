Si è presentato come un semplice corriere, con in mano una busta e un tono rassicurante. Ma dietro quella facciata si celava un rapinatore. È quanto accaduto nella tarda mattinata di martedì 27 maggio nell’abitazione di un noto professionista di Aversa, figura di spicco anche per un passato in ambito politico.

Finto corriere rapina casa di noto professionista ad Aversa: terrore per moglie e domestica

Poco prima di mezzogiorno, l’uomo ha citofonato sostenendo di dover consegnare documenti. In casa c’erano solo la moglie del professionista e una collaboratrice domestica. Convinte dalla scusa, le due donne hanno aperto la porta d’ingresso. A quel punto, il falso corriere ha sferrato il colpo: con il volto coperto, ha fatto irruzione nell’appartamento, minacciando le presenti e ordinando loro di consegnare tutti gli oggetti di valore.

Sotto shock ma illese, le due donne hanno assistito impotenti alla rapina. Il malvivente è riuscito a fuggire con diversi gioielli in oro. Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri della stazione di Aversa, che hanno raccolto le testimonianze e avviato le indagini per risalire all’identità del rapinatore. Gli inquirenti stanno vagliando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona e seguendo ogni pista utile.