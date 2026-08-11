Ischia, tenta la truffa a un’anziana fingendosi carabiniere: arrestato 19enne

Si presenta alla porta di un’anziana per controllare gioielli e banconote, ma ad attenderlo nell’abitazione trova gli agenti della Polizia di Stato. È finito così il tentativo di truffa messo in atto a Ischia, dove un 19enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato per truffa aggravata e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Ischia, tentata truffa ai danni di un’anziana

I fatti si sono verificati nella mattinata di ieri, lunedì 10 agosto, in via Nuova dei Conti, a Ischia. Gli agenti del Commissariato locale sono intervenuti dopo aver ricevuto la segnalazione di una possibile truffa ai danni di una persona anziana.

I poliziotti hanno immediatamente raggiunto l’appartamento indicato, dove hanno preso contatti con i familiari della donna. Proprio in quei momenti era ancora in corso, in vivavoce, una telefonata con uno sconosciuto. Secondo quanto ricostruito, l’uomo al telefono si era presentato come un appartenente all’Arma dei Carabinieri. Convinto di parlare direttamente con l’anziana, avrebbe spiegato che di lì a poco un suo presunto “collega” si sarebbe presentato presso l’abitazione per effettuare alcuni controlli.

Il falso controllo su gioielli e banconote

L’interlocutore avrebbe riferito che il presunto carabiniere avrebbe dovuto verificare i monili e le banconote posseduti dalla donna. Un espediente attraverso il quale, secondo la ricostruzione della Polizia, sarebbe dovuta essere portata a termine la truffa. Il piano, però, è stato interrotto dall’intervento degli agenti, che si trovavano già all’interno dell’abitazione. Poco dopo, infatti, alla porta si è presentato un 19enne con precedenti di polizia, anche specifici.

Il 19enne bloccato dalla Polizia

Quando il giovane ha raggiunto l’appartamento, gli agenti sono entrati in azione. Il 19enne è stato bloccato, non senza difficoltà, dal personale del Commissariato. Al termine dell’intervento, il giovane è stato tratto in arresto per truffa aggravata e resistenza a Pubblico Ufficiale. Il tempestivo intervento della Polizia ha così impedito che il raggiro ai danni dell’anziana venisse portato a compimento.