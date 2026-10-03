Aversa, Matacena: “Spostare il monumento a Cimarosa in piazza don Diana”

L’Amministrazione Matacena ha posto sotto stretta osservazione i monumenti realizzati ad Aversa dal grande scultore calabrese Francesco Jerace agli inizi del Novecento, in particolare il monumento a Pietro Rosano, in piazza Principe Amedeo, ed il monumento a Cimarosa, in piazza Mazzini. Su entrambi occorre intervenire con opere di restauro conservativo, manutenzione e risanamento strutturale.

Mercoledì mattina è stato effettuato un sopralluogo al monumento a Pietro Rosano da parte dell’Assessore alla Cultura, Nicola De Chiara, accompagnato dal presidente dell’Associazione “I Normann”, Pasquale Leggiero, dal cultore di storia locale, Paolo Di Grazia, e dal restauratore Francesco Della Volpe. Il monumento, oltre a risultare deturpato in gran parte da scritte e graffiti, presenta delle crepe che rischiano di far cadere alcune parti, in particolare i diversi fregi e decorazioni che lo circondano.

L’Associazione si è resa disponibile ad intervenire sul monumento a stretto giro, chiedendo al Comune tutta la collaborazione necessaria. “Non posso che accogliere con favore – ha dichiarato l’Assessore Nicola De Chiara – la proposta dell’Associazione “I Normann”, che già in passato a sue spese è intervenuta per pulire il monumento a Rosano. Ho già convenuto con l’area tecnica del Comune il percorso amministrativo da seguire. Alla pec dell’Associazione seguirà a breve una delibera di Giunta che autorizzerà l’Associazione ad intervenire, naturalmente dopo aver ricevuto da Comune e Soprintendenza il via libera al progetto che dovrà essere presentato. Sono consapevole che anche il monumento a Cimarosa non versi in buone condizioni, tra l’altro sui monumenti a Rosano ed a Cimarosa non c’è mai stato un serio intervento di restauro, a differenza del monumento ai Caduti in piazza Municipio sul quale si intervenne agli inizi degli anni Duemila con la pulizia del gruppo bronzeo”.

Per il monumento a Cimarosa l’Amministrazione ha anche un altro progetto. “Il monumento a Cimarosa sarà spostato in piazza don Diana – dichiara il sindaco Matacena. Prima di ufficializzare lo spostamento dovremo procedere ai necessari sondaggi tecnici per stabilire le capacità portanti del suolo dove sarà collocato, ma questa è la nostra intenzione”. “E’ una grande operazione storico-culturale quella che l’Amministrazione comunale vuole porre in essere, – aggiunge l’assessore De Chiara – dando vita al centro della città ad una vera e propria insula cimarosiana, con la presenza della casa natale, del teatro a lui dedicato (teatro che nella facciata presenta in rilievo il bozzetto del monumento) e, appunto, dello straordinario monumento realizzato da Jerace ed inaugurato il 16 giugno del 1929”.

“Lo spostamento del monumento a Cimarosa – afferma ancora il sindaco Francesco Matacena – nella piazza dove doveva essere allocato in origine ci darà anche l’occasione di restaurarlo, ricostruendo anche le parti mancanti del putto ispiratore che ritornerà al suo posto. Ho incaricato l’Assessore De Chiara di seguire la questione, anche perché conosce a fondo la storia del monumento avendone scritto un libro”.

Dello spostamento del monumento a Cimarosa si è parlato da sempre, ricordando che l’allocazione nell’attuale piazza Mazzini, allora denominata piazza del Littorio, fu una decisione del regime fascista che proprio in quella piazza aveva inaugurato l’anno prima la nuova stazione ferroviaria di Aversa. Dopo il recupero della casa natale del “cigno di Aversa”, dunque, è maturo anche il tempo del restauro e dello spostamento del monumento a Cimarosa, auspicato negli anni da tanti amministratori cittadini, storici e cultori di storia locale.

Comunicato stampa