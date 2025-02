Gran successo per il vernissage presentato ieri pomeriggio, 21 febbraio, presso la redazione di Teleclubitalia a Giugliano. L’evento espositivo, dal titolo “Natura, arte e ambiente”, curato dal gallerista ed editore Franco Riccardo e promosso dal direttore dell’emittente televisiva, Giovanni F. Russo, ha messo in mostra le opere di due artiste originarie del territorio, Chiara Di Domenico e Lucia Gangheri.

Giugliano, successo il vernissage “Natura, arte e ambiente” presentato a TeleClub Italia

Al centro delle opere esposte il tema della natura e il rapporto tra uomo e ambiente. Nella doppia veste di autore e di giornalista, il redattore di Teleclubitalia, Marco Aragno, ha prima intervistato Gangheri e Di Domenico e poi, sposando l’idea di Franco Riccardo di coniugare arti visive e letteratura, ha letto alcuni brani poetici tratti dalla sua ultima raccolta poetica, “Sonder” (edita da PeQuod).

Notevole la partecipazione, con decine di persone che dalle 17 in poi si sono recate da Napoli e dall’hinterland presso il Palazzo Russo di via Aniello Palumbo per partecipare alla mostra e visionare le opere delle due artiste. In occasione del vernissage, un’intera stanza è stata trasformata in uno spazio “sensoriale” per riprodurre i rumori e le atmosfere della foresta, così da accompagnare il pubblico in un viaggio percettivo alla scoperta dei lavori di Chiara Di Domenico.

La mostra avrà la durata di due mesi, durante i quali, in determinati orari e giorni della settimana, chiunque potrà accedere alla redazione di Teleclubitalia e visionare liberamente le opere esposte. Un momento di cultura e arte fortemente voluto da Franco Riccardo e Giovanni F. Russo.