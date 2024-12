Giugliano, stasera la finale della XIX edizione del premio Minerva “Letteratura e impegno civile”

Oggi, alle ore 17, presso l’Istituto Fratelli Maristi di Giugliano, si terrà l’attesa votazione che decreterà il vincitore della XIX edizione del Premio Minerva “Letteratura e Impegno Civile”. L’evento vedrà protagonisti i lettori del premio, che sceglieranno tra le tre opere finaliste.

Premio Minerva “Letteratura e impegno civile”: oggi la votazione finale per la XIX edizione

Saranno presenti gli scrittori finalisti e i membri della giuria tecnica, un momento di confronto e celebrazione dell’impegno civile nella letteratura. Le opere in gara quest’anno sono:

• Enrica Ferrara, “Mia madre aveva una Cinquecento gialla”, edito da Fazi.

• Samuele Cornalba, “Bagai”, pubblicato da Einaudi.

• Aurora Tamigio, “Il cognome delle donne”, edito da Feltrinelli.

Domani, gli scrittori finalisti continueranno il dialogo con il pubblico, partecipando a un evento significativo presso il carcere di Secondigliano. In questa occasione, incontreranno le lettrici del carcere di Pozzuoli, in un incontro che intende sottolineare il valore della letteratura come strumento di riflessione e inclusione. Un appuntamento importante che unisce cultura e impegno sociale, confermando il ruolo centrale della letteratura anche nell’area nord di Napoli.