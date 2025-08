Giugliano, stallo sulla giunta: rinunce dell’ultimo minuto fanno slittare la nomina

A più di due mesi dalle elezioni, Giugliano attende ancora la composizione della nuova giunta comunale. Le trattative tra i partiti della coalizione che sostiene il sindaco non hanno ancora portato a una sintesi definitiva, complici i veti incrociati e i rifiuti arrivati negli ultimi giorni.

Si attende nomina della giunta a Giugliano

Dopo le rinunce di Elisabetta Garzo, già presidente del Tribunale di Napoli, e Concetta De Vivo, dirigente Inps pare per una questione di incompatibilità di incarichi, il Partito Democratico deve rivedere le proprie scelte. In pole ci sono Caterina Pennacchio e Marco Sepe, ma non è esclusa la pista che porta all’attivista Raffaele Pacilio.

Gli altri tasselli del mosaico sono già sul tavolo: Paolo Russo per Azione, Alfonso Sequino per Italia Viva, Francesco Casillo per la lista Guarino, Bianca Perna e Gennaro Guarino per Giugliano Democratica. Ancora da definire invece la casella del Comitato civico Costiera, dove si vocifera il nome di Ilaria Ascione, già esponente del Movimento 5 stelle.

Il nodo resta però quello dei tempi: il continuo slittamento delle decisioni sta alimentando malumori e critiche dalla minoranza.