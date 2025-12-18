Nessun caso e nessuna tensione dietro il rinvio dello spettacolo di Ciro Ceruti, inizialmente previsto per la serata di ieri, mercoledì 17 dicembre, presso l’ex Chiesa delle Concezioniste. A fare chiarezza è l’assessore alla Cultura del Comune di Giugliano, Marco Sepe, che ha spiegato le motivazioni della decisione, condivisa in piena serenità con l’artista.

Giugliano, spettacolo di Ciro Ceruti rinviato: l’assessore Sepe chiarisce “Nessuna polemica

«La location era stata individuata per necessità organizzative – spiega Sepe –. La data fornita dalla produzione, coincidente con un giorno feriale, avrebbe creato maggiori criticità in piazza Matteotti in termini di uomini e mezzi. Inoltre il Teatro della Biblioteca non era ancora pronto, per cui l’unico spazio disponibile era l’ex chiesa sconsacrata».

Alla luce delle poche presenze, dovute principalmente alla collocazione infrasettimanale dell’evento, e in accordo con l’artista, si è deciso di rinviare lo spettacolo al 5 gennaio, quando sarà possibile ospitarlo nell’auditorium della Biblioteca, ritenuto più idoneo per una rappresentazione teatrale di questo tipo.

«Non c’è stata alcuna polemica – precisa l’assessore –. Nessuno si è rifiutato di esibirsi e nessuno si è incavolato. Anzi, l’artista aveva dato piena disponibilità e i ragazzi presenti hanno anche scattato foto con lui». Sepe sottolinea inoltre come l’obiettivo sia quello di offrire alla città spazi culturali adeguati, garantendo comfort al pubblico e valorizzando gli eventi.

L’assessore respinge infine le ricostruzioni definite fantasiose: «Quando si parte da zero serve tempo, organizzazione e impegno. Stiamo lavorando per dare a Giugliano le giuste opportunità culturali e continueremo a farlo, nonostante chi diffonde notizie false o rema contro la città». Intanto, sabato, l’auditorium della Biblioteca ospiterà la prima rappresentazione teatrale, segnando un nuovo passo nel rilancio culturale cittadino.