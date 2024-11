Giugliano, sparatoria su Asse Mediano: ferito 43enne con 7 colpi forse per tentativo di rapina

Un uomo di nazionalità albanese, 43 anni e già noto alle forze dell’ordine, è finito al pronto soccorso dell’Ospedale San Giuliano per diverse ferite da arma da fuoco. Leshi Roland ha dichiarato di essere stato vittima di un tentativo di rapina lungo l’asse mediano, nei pressi di Giugliano. Qui sarebbe stato avvicinato da uno scooter con due individui a bordo.

Secondo una prima ricostruzione, Roland (in foto) sarebbe stato colpito da ben sette colpi, la maggior parte dei quali di striscio, che gli hanno provocato ferite a gambe, addome e mani. Nonostante le numerose lesioni, l’uomo non risulta essere in pericolo di vita. L’uomo risulta avere un passato criminale per reati legati alle armi (coinvolgimento nella cosiddetta “banda del furgone bianco”) e alla droga. Nei suoi processi passati, è stato difeso dall’avvocato Luigi Poziello.

I carabinieri della compagnia di Giugliano hanno avviato le indagini per accertare i dettagli della dinamica e risalire all’identità dei presunti aggressori. Al momento, i militari dell’Arma non escludono nessuna pista, nemmeno l’ipotesi di un regolamento di conti nell’ambiente criminale.