Peggiora di giorno in giorno il binomio tamponi traffico a Giugliano. Anche oggi code di decine e decine di auto stanno intasando il centro città creando enormi disagi alla viabilità. Aumentano di giorno in giorno le persone che si recano al drive tamponi del San Giuliano e l’incrocio dell’ospedale è ormai impraticabile.

Ieri ancora sino a tarda sera la zona era paralizzata. Stamane il traffico e la coda di auto inizia dall’angolo tra via Dante Alighieri da un lato e via di vittorio dall’altro. Il numero di contagi che cresce di giorno in giorno sta portando sempre più persone ad avere necessità di eseguire un tampone. Il caos potrebbe allentarsi da gennaio quando dovrebbe aprire un punto tamponi anche ad Acerra. Ma intanto Giugliano è impraticabile, sono tanti i cittadini che si lamentano sui social come in strada. Questo crea seri disagi anche alle ambulanze, il cui ingresso è lo stesso del box tamponi.

Nella serata di ieri il sindaco ha fatto sapere di aver scritto all’Asl proponendo un nuovo drive per i tamponi in via Campopannone. Nel post sui social ha però fatto polemica con i consiglieri di centrodestra: “qualcuno sui social si lamentava dell’assenza dell’amministrazione, la nostra parte la svolgiamo nei luoghi di competenza, nelle istituzioni”. Immediata la replica di Paolo Liccardo: “Eppur si muove – scrive il consigliere di centrodestra -. Le lamentele sortiscono effetti. Dopo molte telefonate finalmente oggi abbiamo una nota in uscita. Speriamo che l’azione sia decisa e non ci si perda in scartoffie”.

Intanto anche a giugliano c’è stato un picco di casi. L’ultimo bollettino vede 362 nuovi contagiati per un totale di attualmente positivi di 1060. In città si registrano anche 2 decessi da Covid. Casi anche al Comune. Ieri è stata accertata la positività di un dirigente. Oggi infatti sarà effettuata una santificazione nel palazzo di corso campano 200.