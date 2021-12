Dopo i giorni di Natale è ancora corsa ai tamponi. L’incremento dei contagi con la variante Omicron ha fatto aumentare notevolmente la necessità di test e tracciamento. A Giugliano resta l’ingorgo nella zona dell’ospedale. Anche questa mattina traffico in tilt tra via Fratelli Maristi, via di Vittorio e via Basile.

Caos traffico per i tamponi a Giugliano

Il casello tampone nell’area parcheggio del nosocomio giuglianese è uno dei punti di riferimento, insieme a quello di Pozzuoli, di tutta l’Asl Napoli 2 nord. A breve dovrebbe partire un altro punto ad Acerra ma nel frattempo qui arrivano ogni giorni diverse centinaia di persone tutta l’area nord di Napoli.

Un grande lavoro per guardie giurate e polizia municipale per gestire la viabilità. Situazione leggermente migliorata rispetto a giorni scorsi, almeno per permettere il flusso d’emergenza verso il pronto soccorso. Restano però grossi disagi con lunghe code e difficoltà in tutto il centro cittadino.