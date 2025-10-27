Giugliano: sindaco comunica linee programmatiche, critiche dalla minoranza

Approvata la richeiasta di una legge speciale per il comune di giugliano da indirizzare al governo. Il consiglio comunale oggi ha ufficialmente richiesto a governo e parlamento mezzi e risorse per consentire assunzioni, interventi straordinari su sicurezza, infrastrutture, superamento dei campi rom. Nel corso della seduta sono state anche comunicato le linee programmatiche.

Non sono mancate le critiche della minoranza, soprattutto relativamente alle risposte da dare ai cittadini di Varcaturo, Licola e Lago Patria.