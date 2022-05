Disagi in arrivo a Giugliano per la rottura della condotta idrica principale in via Colonne, durante i lavori Eav. A darne notizia è la pagina social e del comune di Giugliano e il consigliere di maggioranza, Salvatore d’Agostino, attraverso un post apparso sui Facebook.

Giugliano, si rompe la condotta idrica principale: “Mancherà l’acqua in tutto il territorio”

“Causa danneggiamento condotta idrica di avvicinamento al comune di Giugliano, da parte del Consorzio Ascosa, in territorio confinante con Melito, nell’ambito dei lavori di realizzazione della rete fognaria di EAV si potrebbero verificare interruzioni della fornitura idrica” fanno sapere dal Comune.

“Cari cittadini – scrive il consigliere – mi duole darvi questa notizia che porterà non pochi disagi. Purtroppo si è spaccata la condotta idrica principale della nostra città e questo porterà mancanza idrica su tutto il territorio. Lavoreremo per risolvere la situazione in tempi stretti ma nel frattempo vi chiediamo collaborazione. Evitate lo spreco di acqua fino a risoluzione del problema”.

Non sono ancora chiare l’entità del danno e la durata del disagio, che dovrebbe colpire sia i quartieri del centro che la fascia costiera giuglianese. L’amministrazione comunale, appena appreso del guasto, avrebbe già attivato l’intervento di una ditta specializzata per la riparazione. A rendere ancora più problematica l’interruzione del servizio idrico le alte temperature registrate in questi giorni. Allagate in parte via Colonne e l’area al confine con la via Appia.