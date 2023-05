Sono stati sgomberati i gazebo presenti nell’ex drive in a Giugliano, in via Campopannone, dove si effettuavano i tamponi durante l’emergenza Covid.

Giugliano, sgomberati i gazebo nell’ex drive in dopo servizio di Teleclubitalia

Dopo il nostro servizio, in cui Teleclubitalia documentava le condizioni di degrado in cui versava il punto tamponi – tra scrivanie, suppellettili e strumenti sanitari abbandonati -, questa mattina sono state avviate le operazioni di rimozione di tutto il materiale che per giorni giaceva sul manto stradale. Da oggi la zona a ridosso dell’area mercatale giuglianese è completamente libera.