Il Giugliano prende tempo sulla scelta del nuovo allenatore. La pista che porta a Paolo Cannavaro sembra ormai sfumata e la società ha deciso di proseguire, almeno per il momento, con il collaboratore tecnico Luca Tulino. Dopo la vittoria contro il Foggia, sarà ancora lui a guidare i gialloblù nella trasferta di Catania, mentre la dirigenza continuerà a monitorare il mercato alla ricerca del profilo giusto. Nessuna decisione affrettata, dunque: il club valuterà le opportunità disponibili prima di procedere con una nuova scelta tecnica.

Giugliano, sfumato Cannavaro: contro il Catania in panchina ancora Tulino

Intanto, la prossima settimana è atteso in prova Nimetigna Sacko, centravanti classe 2007, svincolato dopo l’esperienza all’Auxerre, in Francia. Il giovane attaccante sarà valutato dallo staff prima di un’eventuale proposta di tesseramento. Essendo un under, il suo eventuale arrivo non comporterebbe problemi legati ai posti in lista.

Resta invece complicata la pista che porta ad Alfredo Donnarumma, attualmente svincolato. L’operazione, al momento, è bloccata dai vincoli della lista over, nella quale non ci sono posti disponibili. Per il Giugliano, dunque, priorità alla gestione del presente, con Tulino ancora al timone e il mercato sotto osservazione.