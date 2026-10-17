Terremoto in casa Giugliano. Mister Raffaele Di Napoli non è più l’allenatore dei gialloblu. Già si rincorrono le prime voci su chi potrebbe prendere il suo posto. La prima scelta sarebbe Paolo Cannavaro.

Clamoroso al Giugliano: Di Napoli esonerato, al suo posto P. Cannavaro

Pochi minuti fa è arrivato il comunicato della società, che ringrazia il tecnico “per l’impegno e la professionalità dimostrati, augurando loro le migliori fortune personali e professionali”. Contestualmente, il club rende noto di aver interrotto il rapporto di collaborazione anche con l’allenatore in seconda Alessandro Tatomir. La scelta arriva a 48 ore dal match di lunedì contro il Foggia, in casa, per la decima giornata del Girone C.

A pesare sul destino dell’ormai ex Di Napoli, uno score di inizio stagione tutt’altro che esaltante. Il tecnico lascia la squadra 18esima in classica a 7 punti, dopo due sole vittorie, un pareggio e ben sei sconfitte. Un percorso condito da 12 reti messe a segno e 22 subite. Qualche illusione l’aveva creata nell’ambiente la buona prestazione contro il Barletta, quando in casa i gialloblu si imposero per 1-0 mostrando tanta resilienza e compattezza. Ma la svolta attesa non è arrivata.

Il prossimo tecnico dovrà provare a incidere subito, perché lunedì si scende in campo e i punti pesano.