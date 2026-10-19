Giugliano, panchina ancora in bilico: Cannavaro si allontana, contro il Foggia tocca a Tulino

Il Giugliano si prepara ad affrontare questa sera il Foggia al De Cristofaro in una fase delicata della stagione, segnata dall’incertezza sul futuro della guida tecnica. Dopo l’esonero di Raffaele Di Napoli, la società è ancora alla ricerca di una soluzione definitiva per la panchina, ma le trattative avviate finora non hanno prodotto sviluppi concreti.

La pista che portava a Paolo Cannavaro si è arenata. Tra i profili presi in considerazione ci sarebbe stato anche quello di Salvatore Aronica, ma al momento non si registrano novità decisive. La dirigenza sembra quindi intenzionata a valutare con attenzione le prossime mosse, rinviando le decisioni definitive a dopo la gara con il Foggia.

Giugliano-Foggia, in panchina ci sarà Tulino

A guidare i gialloblù nella sfida di questa sera sarà Tulino, chiamato a gestire la squadra in attesa che venga definito il quadro relativo al nuovo allenatore. Per il preparatore atletico non si tratta di una prima volta: in passato è già subentrato in due occasioni, entrambe con una deroga federale, raccogliendo una vittoria e un pareggio. Un bilancio positivo che rappresenta un precedente incoraggiante, in una serata in cui il Giugliano avrà bisogno di concentrarsi esclusivamente sul campo, nonostante le incertezze che accompagnano questo momento.

Le ultime sulla formazione: out Davino, rientra Marchisano

Sul fronte della formazione, non sarà disponibile Davino, fermato da un lieve infortunio che, secondo le informazioni disponibili, non desterebbe particolare preoccupazione. Torna invece a disposizione Marchisano, un rientro che offre un’opzione in più in vista dell’impegno contro i rossoneri.

Il valzer delle panchine

La situazione del Giugliano si inserisce in un campionato nel quale cominciano a moltiplicarsi le indiscrezioni sui possibili cambi in panchina. Tra le società interessate da voci relative a un eventuale esonero c’è anche la Salernitana.Per i gialloblù, intanto, la prità è la partita di questa sera. Al termine della sfida, la dirigenza potrà concentrarsi sulle valutazioni per il futuro tecnico, con l’obiettivo di individuare una guida stabile e restituire certezze alla squadra in una fase importante del campionato.