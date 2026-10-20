Giugliano, scatto salvezza: Foggia battuto 3-1 al De Cristofaro

Il Giugliano ritrova la vittoria e rilancia la corsa salvezza, battendo 3-1 il Foggia al “De Cristofaro”. Un successo prezioso arrivato dopo l’esonero di Raffaele Di Napoli, con il preparatore atletico Tulino in panchina in attesa del nuovo allenatore.

Giugliano, scatto salvezza: Foggia battuto 3-1

Eppure sono gli ospiti a passare in vantaggio al 17’ con Ravasio. La reazione dei tigrotti è immediata: al 25’ Balde firma il pareggio su assist di Esposito, mentre al 42’ De Rosa completa la rimonta con una splendida conclusione al volo. Nella ripresa i gialloblù continuano a spingere e al 59’ Gennaro Esposito, servito da Zammarini sugli sviluppi di un corner, sigla il definitivo 3-1. Il Foggia prova a riaprire la gara, ma il risultato non cambia. Con questi tre punti il Giugliano sale a quota dieci in classifica e ritrova fiducia in un momento delicato della stagione. Una vittoria di carattere che restituisce entusiasmo all’ambiente in vista dell’arrivo del nuovo tecnico.