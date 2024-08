Non si fermano le operazioni di controllo della polizia municipale di Giugliano: oltre a posti di blocco in strada per il controllo di mezzi e automobilisti, proseguono anche le verifiche dell’unità antiabusivismo.

Giugliano, sequestrate piscina e capannoni abusivi: denunciato il proprietario

In fascia costiera gli agenti, guidati dal comandante Emiliano Nacar, hanno scoperto manufatti abusivi e sono così scattati i sigilli. In particolare i caschi bianchi sono stati in via Torre Incurabile, nella zona di Lago Patria, dove hanno sequestrato una piscina di 70 metri e un capannone di 120 metri quadri completamente abusivi. Il proprietario delle opere non conformi alla legge è stato denunciato anche per furto di acqua.

Gli abusi edilizi continuano a essere una piaga della città di Giugliano. Tra centro e fascia costiera la cementificazione va avanti da anni e i sequestri che di tanto in tanto vengono effettuati dalle forze dell’ordine dimostrano che c’è ancora una fascia di illegalità che prova a realizzare manufatti abusivamente.

Controlli viabilità

Sul fronte viabilità, invece, gli agenti della Municipale hanno sottoposto a controllo 30 veicoli tra il campo rom di via Carrafiello e il resto del territorio giuglianese. Di questi 30, 4 sono stati trovati senza copertura assicurativa e per questo sequestrati.