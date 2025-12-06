Giugliano, sequestrata area di 22.000 mq tra attività commerciali e abitazioni abusive

Un maxi sequestro di 22.000 mq tra attività commerciali e abitazioni abusive è stato effettuato dalla Polizia Municipale di Giugliano in Campania. L’area, agricola, era riconducibile a un cittadino di 71 anni, amministratore unico di una società immobiliare, denunciato per lottizzazione abusiva, abusi edilizi e illecito smaltimento di acque reflue.

Attività commerciali abusive

Sull’area, suddivisa in due lotti, sono stati trovati numerosi capannoni con attività commerciali prive di SCIA e autorizzazioni. Tra queste: rivendita di veicoli online su 1.100 mq, vendita abbigliamento e pelletteria, senza certificazione antincendio, vendita articoli per edilizia, deposito materiale edile, vendita prodotti per la casa, senza certificazione antincendio.

Abitazioni abusive e provvedimenti

Su una porzione di circa 4.000 mq insistevano nove casette prefabbricate accatastate come abitazioni economiche e fittate a nuclei familiari. Cinque persone sono state deferite all’Autorità Giudiziaria e elevate sanzioni per 15.000 euro. È prevista un’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi.