Sta creando apprensione la presenza di un senzatetto a Giugliano. Si tratta di un uomo di circa 50 anni, di nazionalità americana, che da diversi giorni dorme in strada. È stato avvistato prima in via Colonne, poi in via Spallanzani, traversa di via Marchesella.

Giugliano, senzatetto americano vive in strada da giorni: cittadini preoccupati

Numerosi cittadini che lo hanno incontrato hanno provato a parlare con lui e a offrirgli aiuto. A seguito delle segnalazioni, sono intervenuti i servizi sociali del Comune di Giugliano, la polizia municipale e il 118. Secondo quanto riferito dagli uffici, l’uomo sarebbe cosciente e vigile e non presenterebbe condizioni cliniche tali da richiedere un ricovero.

I servizi sociali gli avrebbero fissato un appuntamento per offrirgli un riparo e assistenza, ma il 50enne non si sarebbe presentato, lasciando dubbi sul fatto che la sua possa essere una scelta di vita. Nel frattempo molti residenti gli hanno donato coperte, acqua e pasti caldi.

Il caso richiama quello di un uomo nordafricano che per settimane ha stazionato all’esterno del Comune di Giugliano e che ora si trova al pronto soccorso dell’ospedale San Giuliano, dove è in cura a causa di disturbi che richiedono assistenza sanitaria.