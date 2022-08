Cresce il malumore dei tifosi per la trasferta forzata di Avellino. In molti sui social chiedono chiarezza e di sapere subito quando il Giugliano Calcio potrà tornare allo stadio De Cristofaro per disputare le gare interne.

Giugliano senza stadio, malumori per trasferta ad Avellino

La delusione è palpabile anche perché il viaggio verso Avellino di certo non scoraggia i supporter azzurri ma aggiunge tempi e costi importanti per poter seguire la propria squadra. Stessa situazione per la società costretta ad accollarsi spese extra molto ingenti.

Spese che peseranno come un macigno perché di fatto il Giugliano è come se giocasse sempre fuori casa ma allo stesso tempo dovrà accollarsi i costi di uno stadio, il Partenio, che non sono per nulla economici. Insomma, senza ombra di dubbio il peggior modo per iniziare una sfida difficile e complessa come la Lega Pro.

Torna Cuore Giallo Blu in onda su Teleclubitalia

Intanto anche la nostra emittente si riorganizza: tutti i martedì tornerà in onda la trasmissione Cuore Giallo Blu dedicata proprio al calcio giuglianese. In studio oltre a Teresa Frascogna ci sarà Gregorio Morrone e Gaetano Pragliola. Un modo per continuare a parlare del Giugliano anche durante la settimana e per tenere viva l’attenzione sul progetto sportivo più importante dell’area a Nord di Napoli che si spera non rischi di naufragare per i soliti problemi strutturali e burocratici.