Giugliano, secondo divorzio dopo inizio stagione: via anche Cudini, si cerca nuovo allenatore

Fine della storia tra Giugliano e mister Mirko Cudini. La decisione era nell’aria già da ieri e oggi è stato sancito il divorzio. La società gialloblu ha comunicato l’esonero dopo lo scarso rendimento in poco più di 1 mese: vittoria col Foggia all’esordio, poi pari con la Cavese, sconfitte con Salernitana, Cosenza, Sorrento, pareggio a Trapani e la pesante sconfitta casalinga nell’ultimo turno col Catania. Dopo Colavitto, via anche Cudini, quindi, per provare a risollevare la squadra dalla zona retrocessione. Manca ancora l’ufficialità, ma l’allenatore questa mattina ha già salutato tutti. I tigrotti nelle ultime uscite sono sembrati una squadra in confusione e che non riesce a reagire alle difficoltà.

Ore decisive per la scelta del nuovo allenatore. Sabato pomeriggio si va in campo a Latina ma il club guidato dalla famiglia Mazzamauro vuole prendersi il tempo giusto per scegliere la nuova guida e provare a raddrizzare le sorti della stagione. Tra i nomi caldi, in pole ci sarebbero Ezio Capuano (che deve prima risolvere un contenzioso col Trapani) e più defilati Lamberto Zauli (reduce delle esperienze a Crotone e Perugia) e Roberto Taurino.