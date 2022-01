Da lunedì si torna a scuola a Giugliano. Mentre in altre regioni italiane la vita scolastica è ripresa, con non poche difficoltà, a Giugliano e nei comuni limitrofi era tutto in stand by, dopo la decisione dei giorni scorsi di rimandare l’apertura.

Giugliano, da lunedì si torna in classe

Dopo le vacanze di Natale, a causa dell’aumento dei contagi, il sindaco Nicola Pirozzi aveva deciso di prorogare di una settimana l’apertura di tutte le scuole del territorio.

Da lunedì mattina le campanelle di tutte le scuole di Giugliano, dunque, ricominceranno a suonare chiamando gli alunni in aula. Almeno quelli non positivi.

Il Tar boccia l’ordinanza di De Luca

Anche il governatore De Luca aveva deciso di chiudere le scuole elementari e medie fino al 31 gennaio per contenere il contagio ma dopo qualche giorno il Tar della Campania ha accolto i ricorsi di alcuni genitori e del governo e ha sospeso l’ordinanza del governatore campano.

“La Campania non è in Zona Rossa, non ci sono focolai e l’ordinanza della Regione contrasta con le scelte politiche operate a livello di legislazione primaria”. La decisione è stata presa dalla quinta sezione del Tar Campania, presieduta da Maria Abbruzzese.