È un dolore che ha sconvolto tutta Giugliano, quella per la scomparsa di Saverio Mallardo, il ragazzo che ha perso la vita in un incidente avvenuto l’altra sera sull’Asse Mediano.

Giugliano sconvolta per la tragica morte di Saverio su Asse Mediano

Tantissimi i messaggi pubblicati anche sui social per il 22enne, descritto da tutti come un giovane sempre solare e con tanta voglia di vivere. Un lavoratore, insieme al padre, artigiano nella lavorazione del ferro. Soltanto poche ore prima del fatale incidente, su Instagram, condivideva una storia con un messaggio: “Mi interessa solo la pace, il progresso e non perdere tempo”.

S’indaga sulla dinamica

Ora s’indaga per accertare con precisione la dinamica. Secondo una prima ricostruzione, Saverio era al volante della sua auto quando avrebbe perso il controllo del veicolo schiantandosi contro il guardrail in maniera autonoma, nei pressi dello svincolo Aversa-Melito. Non sarebbero coinvolti altri veicoli.

Sul posto sono intervenute forze dell’ordine e Vigili del Fuoco. Purtroppo, però, quando il corpo di Saverio è stato estratto dalle lamiere, per lui non c’era più niente da fare. È stato anche trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale “Moscati” di Aversa, ma qui è arrivato già senza vita.

Lievemente feriti due amici

I medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso, riscontrandogli traumi multipli. A bordo dell’auto anche due amici del 22enne, che sarebbe rimasti feriti ma in modo lieve. Una serata di divertimento che si è trasformata quindi in tragedia. Ora il corpo del giovane si trova presso l’istituto di medicina legale di Giugliano. Poi la salma sarà liberata per l’ultimo saluto.