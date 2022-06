Giugliano. Violento incidente si è verificato in via Nuova S.Antonio, allo svincolo dell’Asse Mediano, dinanzi al distributore di carburanti “Migliaccio”.

Giugliano, scontro tra auto e scooter davanti a distributore di carburanti: centauro in ospedale

Secondo una prima ricostruzione, un’auto si stava recando alla pompa di benzina per fare rifornimento quando ha impattato contro uno scooter, con a bordo un finanziere fuori dal servizio, che stava sopraggiungendo in quel momento.

Il militare è stato trasportato in ospedale per medicare le ferite riportate. Non è in pericolo di vita. Ancora sotto choc, invece, la conducente alla guida dell’auto. Sul posto sono giunti gli uomini della Guardia di Finanza e i Carabinieri della locale Compagnia per i rilievi del caso.

Intanto, stamattina, un altro incidente si è verificato a Giugliano, precisamente al confine con Parete e Villa Literno. Nei pressi della struttura per ricevimenti “La Fontanina”, in via Santa Maria a Cubito, una vettura si è schiantata contro un trattore. La dinamica è ancora in fase di ricostruzione.

Uno dei due feriti, secondo quanto si apprende, è ricoverato in prognosi riservata. Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale che ha avviato accertamenti sul sinistro stradale.