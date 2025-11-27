La corsa del Giugliano Calcio si interrompe sul più bello. Il sogno di approdare ai quarti di finale di Coppa Italia si spegne nel pomeriggio di ieri, al termine di 90 minuti in cui la risposta del campo non è stata all’altezza delle attese. Davanti a una Ternana Calcio precisa e cinica, i tigrotti hanno pagato caro ogni indecisione, ritrovandosi fuori in una gara unica.

Giugliano sconfitto 3-1 dalla Ternana in Coppa Italia: tramonta il sogno dei quarti di finale

L’unico gol gialloblù arriva al 27′, quando Alessio Nepi trova la via della porta. Un tiro che però non è servito a svoltare il match. Da quel momento in poi, la Ternana prende in mano il comando mettendo a segno due gol. Risultato finale: 3-1 per gli umbri. Per il Giugliano è un altro boccone amaro: una squadra che ancora fatica a trovare continuità, passando da momenti brillanti in campionato a prestazioni in cui la concretezza manca. Ora, mentre la Ternana si prepara per disputare il prossimo turno, il Giugliano deve voltare pagina. Tra campionato e Coppa, i giorni che arrivano saranno decisivi per dimostrare che questa eliminazione non ridisegna gli obiettivi e soprattutto non faccia perdere di motivazione.