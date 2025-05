Giugliano, scintille elettorali: botta e risposta per l’assenza di D’Alterio al confronto tv

Si è acceso il clima della campagna elettorale a Giugliano ieri in occasione del confronto tv tra candidati sindaco. L’assenza di D’Alterio ha scatenato i commenti degli avversari. In particolare dei sostenitori di Pianese. Il candidato di centrosinistra in un post sui social ha fatto sapere di non voler partecipare perché “non intende prestare il fianco a un confronto con uno dei candidati la cui coalizione ha preferito attaccarlo sul piano personale”.

Fratelli d’Italia ha tacciato D’Alterio e il Pd di avere di democratico solo il nome: “Un sindaco non può sottrarsi alle domande, al confronto, chi scappa oggi – hanno scritto gli esponenti del partito di Meloni – cosa nasconderà domani e soprattutto come farà ad andare avanti?”. Critiche per l’assenza sono giunte da più parti, anche dai sostenitori di Pezzella.

Intanto ieri la presidente della commissione antimafia Colosimo ha fatto sapere che ci sono due candidati a Giugliano ritenuti impresentabili. si tratta di Paolo Di Nardo, candidato con la lista “Unione di Centro – Adesso Giugliano”, a sostegno del candidato sindaco del centrodestra Giovanni Pianese, e di Gennaro Pignatelli, in corsa con la civica “Guarino”, schierata a supporto del candidato del centrosinistra Diego D’Alterio.