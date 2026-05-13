Debiti fuori bilancio, scintille in aula ad Aversa: botta e risposta tra sindaco e minoranza

Nervi a fior di pelle durante il consiglio comunale convocato ieri pomeriggio per il riconoscimento di 27 debiti fuori bilancio, passaggio fondamentale nell’ambito del piano di riequilibrio finanziario dell’ente. Domani, infatti, il Comune sarà ascoltato dalla Corte dei Conti in audizione: i giudici contabili dovranno valutare la sostenibilità del percorso intrapreso dall’amministrazione e verificare la tenuta dei conti comunali, in un momento particolarmente delicato per le casse dell’ente.

In aula è tornato ad affacciarsi lo spettro del dissesto finanziario. Non sono mancati gli attacchi dell’opposizione, soprattutto dai banchi del centrodestra.Il consigliere di Forza Aversa, Dino Carratù, ha evidenziato come né il consiglio comunale né la stessa Corte dei Conti fossero a conoscenza dell’importo complessivo dei debiti dell’ente.

Duro botta e risposta tra il sindaco Matacena e il consigliere di Forza Italia, Gilberto Privitera, che ha chiesto chiarimenti sulla presenza in aula di sentenze recenti e non datate, sottolineando il rischio di un aggravio di interessi a discapito dei cittadini. Il primo cittadino ha invitato l’assise al senso di responsabilità per “salvare i conti” del Comune.

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