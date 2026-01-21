Giugliano, schianto in via Selva Piccola: auto con mamma e due bambini si ribalta

Schianto in via Selva Piccola a Giugliano nel pomeriggio di domenica. Poco prima delle 15, una donna alla guida con due bambini a bordo ha perso il controllo dell’auto schiantandosi contro una macchina in sosta per poi ribaltarsi a centro carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi. La guidatrice e uno dei due figli sono usciti miracolosamente illesi, mentre l’altro bambino ha riportato una frattura alla gamba. Procede la Polizia Municipale, a cui competono i rilievi e la ricostruzione della dinamica. Da tempo i residenti della zona lamentano il mancato rispetto dei limiti di velocità su quel tratto di strada e chiedono l’installazione di dossi e dissuasori per scongiurare i sinistri.