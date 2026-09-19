America’s Cup, piano straordinario della Polizia Locale: 120 agenti al giorno

In occasione delle pre-regate della Louis Vuitton America’s Cup, in programma dal 24 al 27 settembre prossimi, la Polizia Locale di Napoli ha predisposto un articolato piano operativo finalizzato a garantire sicurezza, assistenza ai cittadini e fluidità della circolazione nelle aree interessate dall’evento.

Per assicurare il regolare svolgimento delle manifestazioni e gestire l’impatto sulla mobilità urbana, saranno attivi servizi di presidio e controllo 24 ore su 24. Il piano sarà attuato dal 21 al 27 settembre e prevede un impiego complessivo di 120 agenti al giorno.

Il dispositivo prevede la presenza costante delle pattuglie presso il Race Village di via Caracciolo e nell’area di Nisida, oltre al presidio delle principali direttrici di traffico cittadino interessate dalle modifiche alla viabilità.

Particolare attenzione sarà dedicata alla gestione dei flussi veicolari lungo i percorsi alternativi individuati: via Riviera di Chiaia, da piazza Vittoria direzione piazza della Repubblica, e la carreggiata in senso inverso, ovvero da piazza della Repubblica direzione piazza Vittoria, all’uopo resa percorribile. Come ulteriore arteria per il collegamento est/ovest e viceversa della città è stato individuato corso Vittorio Emanuele.

L’obiettivo è garantire la massima sicurezza ai partecipanti e agli spettatori dell’evento, riducendo al minimo i disagi per residenti e automobilisti attraverso un monitoraggio continuo del traffico e un presidio capillare del territorio.

Comunicato stampa