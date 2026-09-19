San Giuseppe Vesuviano, non si ferma all’alt poi l’impatto: 36enne arrestato

Un 36enne è stato arrestato ieri sera, in provincia di Napoli, per fuga pericolosa e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, non si è fermato all’alt della Polizia a San Giuseppe Vesuviano, scappando via. L’inseguimento scaturito dopo si è concluso con l’impatto contro un guardrail, a Palma Campania.

San Giuseppe Vesuviano, non si ferma all’alt poi si schianta: 36enne arrestato

A quanto pare tutto è cominciato nella serata di ieri in via Astalonga, a San Giuseppe Vesuviano. Gli agenti del commissariato di zona, impegnati sul territorio, hanno notato l’uomo alla guida dell’auto e hanno intimato l’alt.

Alla vista della Polizia, il conducente avrebbe accelerato nel tentativo di sottrarsi al controllo. Da lì è iniziato un lungo inseguimento, al quale hanno preso parte anche gli agenti dei commissariati di Nola, Pompei e Torre Annunziata, intervenuti in supporto ai colleghi.

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia, durante la fuga l’uomo avrebbe effettuato più di una manovra pericolosa. La corsa si è conclusa a Palma Campania: gli agenti hanno rintracciato l’uomo con l’auto ormai ferma, dopo un impatto contro un guardrail, e lo hanno bloccato. Non sembra abbia riportato ferite.

A quel punto sono scattati i controlli, che hanno fatto emergere altre irregolarità. Il 36enne è risultato senza patente di guida, mentre il veicolo sprovvisto di copertura assicurativa.

Inevitabile l’arresto.