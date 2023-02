Giugliano. Una cena romantica con musica dal vivo. È l’evento organizzato, in occasione della festa degli innamorati da Kanabà, locale sito in via San Francesco a Patria, 49 a Giugliano. “Una magica esperienza, che oltre alle ottime portate preparate dalle mani del nostro chef – dichiarano i giovani titolari del locale – sarà l’occasione per vivere un emozionante live show del gruppo Out Of Class”. Un menu di tutto rispetto per il giorno di San Valentino, con entrée di benvenuto e calice di prosecco. Antipasto particolare con polipo all’insalata, baccalà fritto su crema di ceci, parmigiana di melanzana bianca e polpettine al ragù. Lasagna napoletana oppure calamarata ai profumi di mare come primo, maialino in crosta o scaloppina ai sentori di greco di tufo. Finale con cuore di cioccolato caldo.

COMUNICATO STAMPA