Era salita su una scaletta per pulire il loculo di un parente, quando la lastra di marmo ha cominciato a traballare. Ha tentato di allontanarsi, ma il pannello è precipitato e l’ha colpita alla testa. Momenti di paura questa mattina al cimitero di Aversa: una donna di circa 65 anni è rimasta ferita ed è stata trasportata all’ospedale Moscati, dove nel pomeriggio è stata dimessa.

Aversa, loculo cade sulla testa di una donna al cimitero: trasportata in ospedale con trauma cranico

I fatti poco dopo le 10. La donna era in compagnia della sorella: le due si erano date appuntamento al cimitero per pulire il loculo di un parente in vista della commemorazione dei defunti.

Secondo quanto raccontato dai familiari, la 65enne era salita su una scaletta per raggiungere il loculo, collocato nella terza fila, quando si sarebbe accorta che la lastra di copertura era instabile. Traballava. Avrebbe quindi tentato di spostarsi, mentre la sorella cercava di tirarla a sé. Un tentativo che non è bastato a evitare l’impatto: il marmo l’ha colpita alla testa, provocandole una grossa ferita al capo.

Le persone presenti e gli addetti al cimitero sono intervenuti per prestare i primi soccorsi, in attesa dell’arrivo dell’ambulanza del 118. Trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Moscati, i medici le hanno applicato i punti di sutura e riscontrato un trauma cranico. Sottoposta anche a una tac per accertare eventuali ulteriori conseguenze. Nel pomeriggio è stata dimessa.

Alle 12.30, i frammenti della lastra erano ancora sull’asfalto. La bara rimasta esposta dopo il crollo è stata coperta con del semplice cartone. I familiari denunciano a Teleclub una scarsa manutenzione all’interno del camposanto e che l’instabilità del pannello fosse già stata segnalata in passato al custode e che, da allora, non sarebbe stato effettuato alcun intervento. Circostanze sulle quali chiedono ora chiarezza, dopo un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi.