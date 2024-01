Rubano materiale edile e attrezzi dal cantiere di un istituto scolastico ma vengono fermati dai carabinieri e infine arrestati. A Giugliano, in via Lago Patria, sono finiti in manette per furto aggravato in concorso e danneggiamento un 24enne e un 21enne. I due sono di Scampia e di Pozzuoli e sono entrambi incensurati.

Giugliano, fermati in via Lago Patria dopo furto di materiale edile a scuola: arrestati due giovani

I militari hanno fermato i due ragazzi mentre percorrevano via Lago Patria a bordo di un Fiat Ducato e il loro atteggiamento ansioso ha consigliato di approfondire il controllo. Nel vano posteriore del mezzo c’erano un piede di porco, un cacciavite ed una chiave da meccanico ma anche materiale edile per ponteggi esterni.

I fermati hanno tentato di convincere i militari parlando di mansioni lavorative e impegni nel campo edile ma i carabinieri hanno voluto approfondire la vicenda. Dalle indagini è emerso infatti che quel materiale era stato rubato poco prima da ignoti.

Secondo la ricostruzione, i due, dopo aver forzato il cancello di ingresso, avrebbero asportato la refurtiva nel cantiere nell’istituto scolastico agrario “Giovanni Falcone” a via Domitiana 150. La merce – dal valore di 15mila euro – è stata restituita al direttore del cantiere. Gli arrestati sono in attesa di giudizio.