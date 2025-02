Momenti di tensione nel primo pomeriggio di oggi a Giugliano, all’incrocio tra Corso Campano e via Marconi, dove una lite tra due donne è degenerata in una violenta colluttazione in mezzo alla strada.

Giugliano, risse tra donne al Corso Campano: “strascino” e schiaffi in strada

Secondo quanto riferito dai presenti, le due avrebbero iniziato a discutere animatamente per motivi apparentemente futili. Nel giro di pochi istanti, dalle parole si è passati ai fatti: le protagoniste della lite hanno cominciato a tirarsi i capelli e a colpirsi con schiaffi, incuranti dei passanti e del traffico.

Alcuni cittadini sono intervenuti per separarle e riportare la calma, mentre diversi curiosi si sono fermati ad assistere all’episodio. Non è ancora chiaro cosa abbia scatenato l’alterco, ma la lite ha creato momenti di disordine nella zona. Non risultano al momento interventi delle forze dell’ordine, anche se l’episodio ha destato non poco scalpore tra i presenti.