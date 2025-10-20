Picchia la compagna e la minaccia di morte. Nel primo pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 54enne di Giugliano in Campania, per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

Giugliano, riempie di botte la compagna e la minaccia di morte: arrestato 54enne

Nello specifico, gli agenti del Commissariato di Giugliano-Villaricca, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla Sala Operativa, sono intervenuti presso un’abitazione per la segnalazione di una lite familiare.

Giunti immediatamente sul posto, i poliziotti sono stati avvicinati da una donna in evidente stato di agitazione e con il volto tumefatto. La vittima ha riferito di essere stata poco prima aggredita e minacciata dal compagno per futili motivi, come già avvenuto in precedenti occasioni. L’uomo, anche in presenza degli agenti, ha continuato nella sua condotta violenta proferendo frasi ingiuriose e minatorie nei confronti della compagna, ma è stato immediatamente bloccato dagli agenti e tratto in arresto. Verrà giudicato con rito direttissimo.