Domani 17 dicembre 2023 ricorre il 43esimo anniversario nel ricordo di Mena Morlando, vittima innocente di camorra. La ragazza, insegnante 25enne, quella sera del 1980 si trovò senza alcuna colpa al centro di un conflitto di fuoco tra bande criminali mentre tornava a casa. Secondo la ricostruzione, l’obiettivo era il boss Bidognetti che però l’avrebbe usata come scudo umano.

La messa per Mena Morlando a Giugliano

Oggi alle 17.30 sarà celebrata una messa alla chiesa di Sant’Anna di Giugliano alla presenza di famiglia, amministrazione comunale, autorità civili e religiose. Poi, come ogni anno, sarà deposta una corona di fiori davanti alla lapide in via Monte Sion, nel centro storico giuglianese.

A Mena Morlando sono intitolate anche il presidio locale di Libera contro le mafie, l’aula consiliare e da quest’anno il primo circolo didattico di Giugliano.