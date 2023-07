Da mercoledì 12 luglio chiude nuovamente il tratto di via Colonne a ridosso della metropolitana. Nel cantiere che si sta occupando del sistema fognario inizieranno lavori più complessi che richiedono tutto lo spazio della carreggiata e dunque sarà nuovamente interdetto il passaggio di auto e moto.

Questo creerà nuovamente ulteriori disagi a residenti e commercianti che saranno dunque costretti a percorrere in ogni caso via Aporti e via delle Camelie per poter uscire o entrare da via Colonne. La chiusura durerà non meno di 6 mesi per consentire le operazioni tecniche di spinta dei tubi in calcestruzzo armato.