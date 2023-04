GIUGLIANO. Riapre in parte via Colonne. Da venerdì 7 aprile 2023 il dirigente del Comune di Giugliano De Rosa ha previsto la riapertura di un unico senso di marcia nella strada interessata dai lavori per il rifacimento del sistema fognario.

Via Colonne riapre un senso di marcia

Dal Comune hanno previsto la riapertura del transito veicolare in Via Colonne all’altezza della metropolitana per una sola direzione di marcia; il senso unico sarà i veicoli provenienti dalle colonne di Melito in direzione Giugliano centro. Nell’ordinanza è inoltre previsto il divieto di transito per i veicoli aventi massa superiore alle 3.5 tonnellate.

Via Colonne è chiusa dallo scorso luglio: un disagio enorme per commercianti e residenti che si trovano in un imbuto visto che la strada è chiusa sia all’altezza della metropolitana che in parte anche alle colonne di Giugliano/Melito e che sono costretti a lunghi percorsi alternativi, le cui condizioni sono a dir poco precarie, come nel caso di via delle Camelie.

Questi sono i percorsi alternativi previsti dal Comune: