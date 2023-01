Sabato di paura quello appena trascorso a Giugliano. Una banda di malviventi, armati pistola, ha rapinato il bar “Diva” per poi tentare di rapinare il vicino bar “Makere”.

Doppia rapina a Giugliano: assalto al bar “Diva” e Makerè”

Il colpo è stato messo a segno nel bar “Diva”, nei pressi dell’uscita dell’asse mediano Giugliano-Parete. In 4 hanno fatto irruzione riuscendo a portare via un bottino di circa 600 euro, che sono stati consegnati dai dipendenti sotto la minaccia delle armi.

Subito dopo il colpo, i malviventi si sono spostati verso il bar Makere, ma lì non sarebbero riusciti a portar via nulla grazie alla cassa automatica presente all’interno dell’attività commerciale.

Terrorizzati i clienti in quel momento presenti. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Giugliano. I militari dell’arma hanno immediatamente avviato le indagini per identificare i balordi grazie anche alle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in entrambe le attività commerciali.