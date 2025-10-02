Giugliano, rapina all’ottica Parisi: malviventi in fuga con un paio di occhiali Cartier

Rapina all’orario di chiusura all’ottica Parisi di Giugliano, nel centralissimo corso Campano. Due malviventi sono giunti in sella uno scooter Honda SH armati e a volto coperto poco prima delle 20. Uno dei due ha fatto irruzione nel negozio e ha buttato il proprietario a terra, costringendo la commessa, sotto la minaccia dell’arma, a consegnare un paio di occhiali Cartier. Non hanno voluto i soldi della cassa né altri modelli di occhiali. Dopo il raid, il rapinatore ha raggiunto il complice in sella allo scooter ed entrambi sono scappati facendo perdere le proprie tracce.

Sul posto sono sopraggiunti poco dopo i carabinieri della Compagnia di Giugliano che hanno effettuato i rilievi del caso e ascoltato le vittime. Acquisite anche le immagini di videosorveglianza dell’attività commerciale da cui sarà possibile ricostruire le fasi del raid e risalire eventualmente all’identità dei responsabili. La Confcommercio giuglianese, presieduta da Eliseo Verde, lancia l’allarme: “Chiediamo all’attuale amministrazione più sicurezza e un maggiore controllo del territorio. Invieremo un’altra PEC al sindaco Diego d’Alterio per avanzare le nostre richieste”.